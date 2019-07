Avellino e Scandone, la marcia biancoverde: lo speciale Venticinque minuti di immagini, audio ambientali e interviste per rivivere la protesta dei tifosi

Dal raduno in piazza Libertà all'arrivo a Palazzo di Città con un unico obiettivo: manifestare, compatti, contro la proprietà che ha sprofondato l'U.S. Avellino e la Scandone nell'incubo di non avere un futuro. Questa mattina si è tenuta la protesta congiunta dei tifosi biancoverdi di calcio e basket.

In 25 minuti vi riproponiamo i momenti salienti, attraverso le immagini, gli audio ambientali e le interviste: dalle parole di Catello Porfido per sintetizzare ai supporter il contenuto del colloquio avuto a Napoli, lo scorso giovedì, con Gianandrea De Cesare, passando per le dichiarazioni di Franco Iannuzzi, Mario Dell'Anno, Mirko Mitrione e del sindaco Gianluca Festa.

Il popolo irpino si è fatto sentire, augurandosi che questo rumore scuota le coscienze e che il domani restituisca maggiori certezze dell'oggi: una missione allo stesso tempo difficile ma non impossibile, dopo aver raschiato il fondo del proverbiale barile con una crisi collettiva senza precedenti e chiari responsabili.

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto, per vedere lo speciale.