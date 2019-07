Ignoffo stasera in città. Vicino Tascone, idea Laezza Il tecnico palermitano è atteso per firmare un contratto annuale con l’Avellino

Non c’è tempo da perdere, i primi impegni ufficiali sono alle porte e allora si lavora anche di domenica per allestire la nuova rosa dell’Avellino. La panchina è stata affidata al tandem Ignoffo-Cinelli. Manca solo l’ufficialità del club ma il tecnico palermitano arriverà stasera in città per firmare il contratto annuale.

E dopo le conferme di Santiago Morero e Luis Alfageme, arrivate nella giornata di ieri, si lavora anche alle permanenze di Matteo Gerbaudo e Alessandro Di Paolantonio. Lo zoccolo duro della passata stagione in D è pronto a ripartire anche in Lega Pro. Sembra fatta anche per il centrocampista Simone Tascone, cresciuto nella Ternana, ora di proprietà del Pescara che dovrebbe girarlo in prestito ai lupi. Tascone è reduce da una buona stagione in terza serie con il Fano.

Circola anche il nome del difensore Giuliano Laezza della Sicula Leonzio, su cui c’è però la concorrenza della Paganese ma potrebbe prevalere la volontà del calciatore che ha avuto Bucaro come tecnico nell'esperienza al Savoia.

E Di Somma tesse la tela anche per riportare in Irpinia Angelo D’Angelo, nonostante il patron della Casertana D’Agostino abbia aperto alla possibilità di una riconferma del centrocampista di Ascea.

Rispunta anche il nome di Richard Lasik che avrebbe voglia di rimettersi in discussione con la maglia biancoverde dopo il terribile infortunio del 2017 che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco.