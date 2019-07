Avellino, domani Di Somma a Milano: asse con l'Inter Tetto massimo di 6 prestiti, il direttore sportivo deve scegliere con cura i giovani per la rosa

Liste senza limiti di età, ma anche soli 6 prestiti. Non uno di più, non uno di meno. Se per l'Avellino, partito con netto ritardo per via delle vicissitudini societarie, le modifiche entrate in vigore proprio a partire da questa stagione, in Lega Pro, si riveleranno un bene o un male potrà dirlo solo il tempo. La certezza è che, dato il numero ridotto di operazioni a titolo temporaneo e le difficoltà economiche, non solo sarà fondamentale, come sta già accadendo, dragare il mercato degli svincolati, ma anche scegliere con grande cura i giovani su cui puntare. Per questo motivo, domani, il direttore sportivo Di Somma volerà a Milano per intessere contatti con un un club in particolare: l'Inter, dal cui vivaio si proverà ad attingere a piene mani. Al momento top secret i profili attenzionati.