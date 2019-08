Visite mediche e primo allenamento, inizia la stagione Aggregato anche il classe 99 in prestito dal Genoa Nije

Con le visite mediche nella palestra del Partenio-Lombardi è iniziata ufficialmente stamattina, dopo un luglio vissuto tra mille tribolazioni societarie, la stagione agonistica 2019-2020 dell'Avellino.

Lo staff medico composto dal dott. Antonio Bianco, dal medico sociale Gennaro Esposito, dal fisioterapista Alberto Ambrosone e dal massaggiatore Alessandro Picariello ha cominciato le visite intorno alle 10.

C'erano tutti gli juniores, oltre Parisi, Carbonelli e Pecorella e Walter Zullo già in prova nella passata stagione e tesserato a marzo scorso che anche quest'anno ha deciso di aggregarsi al gruppo biancoverde e che spera di aver superato definitivamente i problemi fisici.

E' arrivato dal Genoa anche il difensore gambiano classe '99 Fallou Nije in campo già nel pomeriggio per il primo allenamento in attesa della definizione dell'accordo per il prestito.

Altro gruppo di visite mediche programmate nel pomeriggio prima della seduta al Partenio fissata alle 17.30 agli ordini di Giovanni Ignoffo