Serie C, domani la sentenza sul ricorso del Cerignola I pugliesi sono stati esclusi dal girone C nonostante il parere positivo del Coni

È la vigilia di una giornata campale per il Cerignola e il girone C di Serie C: Lega Pro o LND? La decisione spetta Collegio di Garanzia del Coni. La sentenza sul ricorso del club pugliese (escluso dalla Serie C dal Consiglio Federale della Lega Pro nonostante l'esito positivo di un altro ricorso, quello presentato al Coni, ndr) avverso l'esclusione dalla corsa al ripescaggio a causa di problemi legati all'impianto di gioco, sarà comunicata nella mattinata di domani.