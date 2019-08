Turni infrasettimanali, due in casa e due trasferte per i lupi Il 26 febbraio al Partenio derby con la Paganese

Ufficializzate le date dei 4 turni infrasettimanali dei tre gironi della prossima Lega Pro. Le gare si giocheranno su tre fasce orarie, alle 15, alle 18 e alle 20.30. L’Avellino affronterà due gare in casa e due in trasferta.

La prima uscita, il 25 settembre, in occasione della sesta giornata, quando i lupi ospiteranno la Virtus Francavilla. Il 23 ottobre all’11° giornata,la trasferta al "Libero Liberati" di Terni. Poi nel 2020 gli altri due impegni.Il 26 febbraio, alla 28° giornata al Partenio, sarà di scena la Paganese mentre il 25 marzo per la 33° giornata gli irpini saranno in trasferta a Potenza.