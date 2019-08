Curva Sud: "Invito ad abbonarsi una pericolosa responsabilità" "Nessuna campagna contro chi deciderà di farlo, ma noi non spingeremo nessuno, data la situazione"

Con un comunicato la Curva Sud Avellino si è espressa in merito al tema relativo alla sottoscrizione degli abbonamenti per la stagione 2019/2020 (che, nel contempo, a 19 giorni dall'inizio del campionato, non è stata ancora lanciata, ndr): "È arrivato il momento di farsi sentire. Troppa confusione, troppi che parlano, troppi appelli. Prendiamo le distanze da tutti, ma prima di ogni cosa prendiamo le distanze da questa società inesistente. Lasciamo a tutti i tifosi la libertà di decidere se vogliono abbonarsi o meno. Un tifoso è tale con o senza abbonamento. In una situazione imbarazzante e delicata come quella attuale, spingere o condizionare la tifoseria diventerebbe per noi una responsabilità troppo grande e pericolosa. Allo stesso tempo fare una campagna contro i tifosi che vogliono abbonarsi sarebbe una posizione troppo dura. In questo momento la cosa più importante è mantenere equilibrio e compattezza. Non ci possiamo permettere il lusso di spaccare o distruggere una Curva che l'anno scorso era ripartita con grande fatica. ma anche con passione e senso di appartenenza. Direttivo Curva Sud Avellino."