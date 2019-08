Avellino, il Partenio non è pronto: Coppa, debutto fuori casa Lunedì prossimo sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Il “Partenio-Lombardi” non ha ancora tutti i requisiti richiesti dalla Lega Pro per ospitare gare casalinghe e così l'Avellino debutterà certamente in trasferta nella prima gara ufficiale stagionale, in Coppa Italia di Serie C, a prescindere dal risultato di Bari – Paganese, in programma domenica alle 20,30: se dovessero vincere i pugliesi, domenica 18 agosto i lupi sarebbero di scena al “Torre”; viceversa al “San Nicola” e potrebbero, inoltre, per lo stesso motivo, chiedendo pure in tal caso l'inversione del campo, giocare anche la seconda partita del girone I, calendarizzata per il 21 agosto, lontano dalle mura amiche. A fare da contraltare a questa indisponibilità forzata, c'è, però, la macchina organizzativa in moto per completare i lavori indispensabili entro il 23 agosto e garantire la disputa della gara di campionato, con il Catania, nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari.

Il 12 agosto, allo stadio, si terrà un sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per fare il punto della situazione. Prima di quella data verranno ultimati gli interventi all'impianto di videosorveglianza e pianificato il potenziamento dell'impianto di illuminazione; incaricato il tecnico per la risoluzione del problema relativo alla caldaia, che verrà installata prima del 18 agosto mentre prima del 23 la ditta incaricata del rifacimento delle linee perimetrali del campo di gioco ultimerà la rettifica delle stesse, richiesta e necessaria, così come sarà completata la manutenzione dei tornelli.