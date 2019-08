Caso Cerignola, domani udienza al TAR del Lazio Avellino alla finestra per eventuali novità sul fronte calendario e inizio del campionato

Domani, alle 11, presso il TAR del Lazio si terrà l'udienza fissata in seguito alla richiesta di sospensiva della FIGC relativa alla sentenza emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, che ha accolto i ricorsi del Cerigonola ammettendolo alla Serie C.

Il club pugliese sarà rappresentato legalmente dall’avvocato Cesare Di Cintio. La sentenza dovrebbe arrivare, salvo anticipi o slittamenti, nella giornata di venerdì.

L'Avellino è alla finestra, sia per quanto riguarda l'eventuale ricompilazione del calendario, sia per un eventuale slittamento dell'inizio del campionato, che gioverebbe ai biancoverdi, partiti nettamente in ritardo rispetto agli altri club di Lega Pro.