Calciomercato Avellino, Di Paolantonio resta alla finestra Il centrocampista vuole precise garanzie contrattuali. In stand-by anche i negoziati con Celjak

Primo allenamento agli ordini di Giovanni Ignoffo e Angelo Pagotto, per Luis Maria Alfageme e Alessio Abibi. L'attaccante e il portiere hanno firmato, in mattinata, il contratto con cui si sono legati all'Avellino per la stagione 2019/2020.

Nessuna sorpresa, invece, per quanto riguarda Alessandro Di Paolantonio e Vedran Celjak, dopo una serie di ottimistici rumors secondo cui sarebbe stato possibile vederli in campo già questo pomeriggio. Gli auspici cozzano, però, con la realtà dei fatti, anche perché gli scenari sono, nel contempo, più che mai chiari. Il centrocampista è disposto ad accettare un contratto con un compenso economico calibrato sulle difficoltà societarie, vorrebbe restare in biancoverde, ma vuole precise garanzie su un adeguamento nel momento in cui la proprietà dovesse superare, come prospettatogli, i suoi problemi. In assenza dell'accoglimento di questa comprensibile e legittima richiesta, soprattutto dato il contributo determinante che ha fornito alla causa irpina nella cavalcata culminata nella promozione in Serie C e nella vittoria dello scudetto di Serie D, non potrebbe fare altro che prendere in seria considerazioni le offerte, decisamente più vantaggiose, di alcuni club di Lega Pro oltre a Foggia e Taranto in LND.

Il difensore croato piace, nel contempo, al Novara, ma Di Somma lo vuole fortemente dopo averlo avuto ai tempi del Benevento. Per arrivare alla “fumata bianca”, in questo caso, appare cruciale che gli venga prospettata la certezza di far parte di un gruppo in grado di essere sufficientemente competitivo per garantirsi la permanenza in Serie C. Nelle prossime ore è atteso l'incontro decisivo per entrambi i calciatori.