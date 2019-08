Caso Cerignola, ecco il verdetto del TAR del Lazio FIGC e Lega Pro avevano presentato ricorso avverso l'ammissione in Serie C del club pugliese

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso cautelare di FIGC e Lega Pro: sospesa la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, che aveva dato ragione al Cerignola ammettendolo in Serie C. Bisognerà ora attendere l'udienza di merito, fissata per il prossimo 9 settembre.

Considerando prevalente l'interesse al regolare svolgimento dei campionati e della Coppa Italia, il Tribunale Amministrativo Regionale ha messo in stand-by la posizione dell'Audace.

Resta a questo punto da definire l'eventuale rinvio dell'inizio del campionato stesso, ma si dovrebbe partire regolarmente il 25 agosto in attesa del verdetto definitivo. L'Avellino, radunatosi con netto ritardo, resta, ovviamente, alla finestra per capire se avrà modo di guadagnare tempo prezioso per la preparazione e l'allestimento della rosa.