Avellino, Andrenacci: "Domani torna Evangelista. Celjak..." Il procuratore al "Partenio-Lombardi" per la firma di Di Paolantonio: "Vi porto i saluti di Lasik"

Non solo le firme dei difensori Silvio Petrucci (2000), Walter Zullo (2000) e dei centrocampista Matteo Rossetti (1998) e Alessandro Di Paolantonio (1992), l'Avellino si appresta a rinfoltire il proprio organico con l'arrivo di un altro tassello per il settore nevralgico, con il ritorno di un avellinese doc, Duilio Evangelista (1995). Vicino anche un'altra pedina per il pacchetto arretrato, il croato Vedran Celjak (1991).

A confermarlo è stato questo pomeriggio, al “Partenio-Lombardi”, Federico Andrenacci, agente che cura l'interesse, tra gli altri, proprio di Di Paolantonio, Evangelista e Celjak: “Premesso che l'intenzione di Di Paolantonio era di tornare ad Avellino, così come la mia di riportarlo qui, perché non siamo abituati a saltare giù dai treni in corsa, domani dovrebbe esserci il primo allenamento di Evangelista e stiamo parlando per Celjak, con la speranza di trovare un accordo anche per lui. Sappiamo che in questo momento dobbiamo venire incontro alla società, il ragazzo ha delle proposte, così come le aveva Di Paolantonio, ma io stravedo per la piazza di Avellino e sto spingendo al massimo per fargli capire quello che può dargli. Percentuali di chiusura dell'affare? Me lo auguro, ma non so dare una percentuale precisa. Di certo la presenza del direttore Di Somma, che lo conosce benissimo dai tempo del Benevento, può facilitare la trattativa. Di Somma mi ha detto subito che voleva il calciatore, ma non posso decidere io gli ingaggi che vengono offerti e imporre ai calciatori le proprie decisioni una volta preso atto di ciò che gli viene proposto. Posso solo impegnarmi per cercare di convincerlo.”

L'occasione è stata propizia per portare i saluti di un altro professionista nella “scuderia Andrenacci”, Richard Lasik, accasatosi al Teramo: “Saluta tutti i tifosi, anche lui ci teneva tantissimo a tornare, ma alla fine non potevamo più aspettare per via del suo lungo stop. Per cui ha accettato la proposta, importante, del direttore Iaconi. Alla terza giornata di campionato ringrazierà tutti per il sostegno sia dentro, sia fuori dal campo, che il popolo irpino gli ha garantito. Per chi farò il tifo alla terza giornata? Un pareggio.” - ride - “Scherzi a parte, che vinca il migliore con l'auspicio che i miei assistiti siano protagonisti. Doppietta di Di Paolantonio e gol di Lasik, va bene, ci metto la firma.”

In chiusura una battuta, da addetto ai lavori, sul girone C di Serie C: “Sarà un campionato difficilissimo. Ci sono squadre come Bari, Catania, Reggina e lo stesso Teramo, che sono assolutamente competitive, con calciatori di categoria superiore e già quasi al completo.”

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto, per vedere l'intervista integrale all'agente Federico Andrenacci.