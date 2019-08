Avellino, è fatta: ha firmato il difensore Laezza L'agente Matteo Coscia ha parlato anche di Fedato e Calderini

Come anticipato questa mattina su Ottopagine.it, l'Avellino ha raggiunto l'intesa con il difensore Giuliano Laezza, nella scorsa stagione alla Sicula Leonzio.

Il calciatore napoletano, accompagnato al Partenio-Lombardi dagli agenti Francesco Iovino e Matteo Coscia, ha firmato il contratto con cui si è legato per la prossima stagione al club biancoverde. Nel pomeriggio il primo allenamento agli ordini di GIovanni Ignoffo.

Intanto il procuratore Coscia, a margine del nero su bianco, ha chiuso la porta agli arrivi di Fedato e Calderini. “Sono giocatori importanti, svincolati, ma che non sono funzionali al sistema di gioco che l'Avellino ha deciso di adottare".

E il club biancoverde, intanto, ha ufficializzato Silvio Petrucci e Fallou Njie.

Petrucci (Agrigento, 30/08/00) è un giovane difensore che può ricoprire sia il ruolo di centrale che di terzino destro. Formatosi calcisticamente nelle giovanili del Palermo, è una vecchia conoscenza di mister Ignoffo che proprio nel capoluogo palermitano ha potuto apprezzarne la durezza e la versatilità. Per lui anche una parentesi in LegaPro con l’Akragas.

Njie (Gambia, 5/01/1999) arriva come trasferimento a titolo provvisorio per la stagione 2019/2020 dal Genoa, squadra in cui si è messo in mostra con la Primavera fino ad essere nominato miglior difensore dell’ultimo torneo Viareggio.