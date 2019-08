Avellino, all'improvviso l'esordio ufficiale: si gioca il 14 Coppa Italia, invariati i calendari: i biancoverdi giocheranno due partite in cinque giorni

Un paradossale fulmine a ciel sereno, perché di rado una squadra viene a conoscenza o prende coscienza di un appuntamento ufficiale a meno di una settimana dallo stesso. Ma nella caotica estate dell'Avellino c'è spazio anche per questo tipo di novità. E così, da domani, Ignoffo e i suoi ragazzi avranno cinque giorni di tempo per preparare la prima gara ufficiale stagionale, in Coppa Italia di Serie C. I biancoverdi scenderanno, infatti, in campo mercoledì 14 agosto, contro la perdente di Bari – Paganese, in programma domenica sera con calcio d'inizio alle 20,30: se gli azzurrostellati dovessero uscire sconfitti si giocherebbe al “Torre”, viceversa ai lupi, con il “Partenio-Lombardi” che non è ancora pronto (impossibile ottenere deroghe salvo assai improbabili interventi lampo, in primis, per la condizione delle linee da rettificare, ndr), non resterebbe che giocare il proprio turno casalingo in campo neutro o al “San Nicola”, previa disponibilità della società pugliese. La terza e ultima gara del girone I, invece, si disputerà il 18 agosto, la data inizialmente comunicata per la “prima” dei lupi. La motivazione sarebbe determinata dall'impossibilità di sfidarsi per la terza giornata in data 21 agosto, data l'eccessiva vicinanza con lo start del campionato, anche se accordi tra società potrebbero portare a nuovi cambi di programma. Intanto, c'era e c'è un'unica certezza e viene da chiedersi perché sia emersa solo ora: la Lega Pro non ha variato i calendari di Coppa Italia, quindi, non contempla che la fase a girone termini oltre il 18 agosto. Perciò, l'Avellino scenderà in campo il 14 e il 18 agosto.