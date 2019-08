Avellino e Di Somma a lavoro: corteggiato Comi Spunta anche il nome del difensore Blondett. Nel pomeriggio partitella in famiglia

Consueta sessione mattutina a porte chiuse per l'Avellino che ha lavorato soprattutto sulla parte fisica mentre nel pomeriggio le porte saranno aperte ai tifosi. Mister Ignoffo si concentrerà soprattutto sulla tattica con partitella finale in famiglia.

Attenzione rivolta al match di Coppa Italia di serie C in programma il 14 agosto contro la perdente di Bari-Paganese. Da valutare la condizione fisica degli ultimi arrivati come Di Paolantonio e Laezza mentre il ds Salvatore Di Somma continua a lavorare sul mercato per completare l'organico.

Serve un altro attaccante da affiancare ad Albadoro e Alfageme e l'indiziato numero uno è Gianmario Comi che si svincolerebbe dalla Pro Vercelli. Corteggiatissimo, per lui si tratterebbe di un ritorno in Irpinia.

Anche in difesa è necessario aggiungere un altro tassello: in queste ultime ore spunta il nome dell'ex Casertana Blondett.