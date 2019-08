Calciomercato Avellino, Di Somma stringe per due difensori Domani mattina sopralluogo al Partenio, nel pomeriggio presentazione delle nuove maglie allo store

Allenamento mattutino a porte chiuse, al “Partenio-Lombardi”, prima di qualche ora di relax a margine di otto giorni al ritmo di due sedute di lavoro quotidiane ed in attesa del risultato di Bari – Paganese, in programma alle 20:30, valida per la prima giornata del girone I di Coppa Italia di Serie C: la partita che determinerà chi sarà l'avversario dell'Avellino, mercoledì, nel debutto ufficiale stagionale.

In tal senso, a termini di regolamento, va ricordato che i lupi saranno impegnati al “Torre” in caso di sconfitta della Paganese e che, invece, nell'eventualità di un pareggio o di una vittoria degli azzurrostellati, dovrebbero ospitare i pugliesi, ma saranno impossibilitati a farlo così come il 18 agosto, nel terzo e ultimo turno, salvo inverosimili interventi d'urgenza per rendere il “Partenio-Lombardi” aderente ai parametri infrastrutturali richiesti dalla Lega Pro.

In queste ultime due ipotesi, dunque, domani, in concomitanza con il sopralluogo allo stadio della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, si attendono lumi dalla società biancoverde sulla sede per la disputa dell'incontro: campo neutro (altamente improbabile, ndr) o - come anticipato lo scorso 6 agosto da Ottopagine.it - proprio al “San Nicola”, a campi invertiti, seppur nelle vesti di squadra che, formalmente, giocherà in casa. I tifosi irpini sarebbero, comunque, destinati nel settore ospiti.

Si vedrà. Intanto, sempre domani, appuntamento alle 16,15 presso lo store ufficiale in via Cannaviello per la presentazione delle maglie in vista della prossima stagione: “con modelli d'eccezione”, ha preannunciato il club irpino attraverso una nota ufficiale lasciando aperto la porta a possibili sorprese. In tal senso, chi di certo non può permettersi neanche un'ora di riposo è il direttore sportivo Di Somma, che sta stringendo per l'arrivo di altri due difensori: gli svincolati Edoardo Blondett e Vedran Celjak. Proseguono, nel contempo, i contatti con Armando Vajushi: l'esterno di centrocampo ha manifestato la propria voglia di tornare all'ombra del Partenio.