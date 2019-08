Avellino, in prova un nuovo centrocampista Avellinese doc, classe '98, questa mattina si è allenato agli ordini di Ignoffo e Cinelli

L'Avellino ha mandato in archivio l'unica seduta di allenamento odierna accogliendo un volto nuovo tra le proprie file: si tratta del classe '98 Luigi Genovese. Il centrocampista, con trascorsi in Serie D con le maglie di Sorrento, Chieti, MadrePietra Daunia e Gelbison, si è svincolato dalla Casertana dove era approdato nella scorsa stagione, a partire dal mese di febbraio, dopo essersi svincolato dal Matera: con la maglia dei lucani ha totalizzato 7 presenze. Una sola, invece, per una manciata di minuti, la gara giocata con la maglia dei falchetti. Avellinese doc, Genovese svolgerà un periodo di prova prima della decisione di Ignoffo e Cinelli in merito al suo eventuale tesseramento.