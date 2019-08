Avellino, corsa contro il tempo per l'esordio con il Catania Stadio Partenio-Lombardi: fissati per il giorno 19, i lavori potrebbero essere anticipati

È corsa contro il tempo in casa Avellino. C'è da superare il limite "Partenio-Lombardi", non ancora pronto per le gare ufficiali della prossima stagione. Per la Coppa Italia di Serie C, la gara casalinga, del giorno 18, contro il Bari non si giocherà nell'impianto di contrada Zoccolari. Campo neutro (Campobasso o Potenza nello scenario) o stadio San Nicola per la sfida della competizione tricolore di terza serie.

L'obiettivo della società irpina è quello di giocare l'esordio casalingo di campionato, il match Avellino-Catania, in programma domenica 25, ad oggi in dubbio. L'avvio dei lavori allo stadio, fissati per il giorno 19, potrebbero essere anticipati per scongiurare guai in chiave debutto in Serie C. È arrivato l'ok della Questura per i tornelli e la vigilanza. Via libera anche per la caldaia e l'ascensore. Per quanto riguarda la Tribuna Montevergine Laterale, le criticità sono state risolte e, con la planimetria, la capienza non sarà ridotta. Ecco, di fatto, il lasciapassare per l'apertura della campagna abbonamenti. I posti nella Tribuna Montervergine saranno numerati, in attesa dei sediolini. In questo modo, il biglietto sarà nominativo.

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere le immagini del sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo al "Partenio-Lombardi" (riprese: Marco Festa).