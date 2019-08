Avellino, Genovese: "Saremo pronti per la gara con il Catania" Stamane l'ok per il Partenio della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

È iniziato poco dopo le 10,30 il sopralluogo al “Partenio-Lombardi” della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in vista dei primi appuntamenti ufficiali dell'U.S. Avellino nella stagione 2019/2020. È arrivato l'ok della Questura per i tornelli e la vigilanza (videosorveglianza). Via libera anche per la certificazione dell'installazione della caldaia e la sicurezza dell'ascensore dello stadio del capoluogo irpino. Per quanto riguarda la Tribuna Montevergine Laterale, le criticità sono state risolte e, con la planimetria, la capienza non sarà ridotta. Ecco, di fatto, il lasciapassare per l'apertura della campagna abbonamenti. I posti nella Tribuna Montervergine saranno numerati, in attesa dei sediolini, in modo da garantire l'emissione di biglietti nominativi. Il nodo più complesso da districare resta quello relativo alle linee perimetrali del rettangolo di gioco, da rettificare.

Preso atto (salvo l'anticipo dell'inizio degli interventi, a ora programmati per il 19 agosto, ndr) dell'impossibilità di ultimare di giocare la terza giornata di Coppa Italia di Serie C tra le mura amiche, domenica, contro il Bari, che ieri ha battuto 3-2 la Paganese (campo neutro o “San Nicola” le possibili sedi, ndr) è corsa contro il tempo per debuttare regolarmente in casa domenica 25 agosto, in campionato, contro il Catania.

I lavori della ditta incaricata andranno ultimati categoricamente entro il 23 agosto per ottenere l'ok da Roma. I tempi stringono, ma non allarmano l'assessore allo sport Giuseppe Giacobbe e ai lavori pubblici del Comune di Avellino, Antonio Genovese: “Non ci saranno problemi, si sta interessando in prima persona il sindaco e l'impresa ci ha garantito la consegna entro la data stabilita. L'importante, come amministrazione e come città, era avere l'ok della Commissione di Vigilianza sui Locali di Pubblico Spettacolo per affrontare i prossimi imepgni.”

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto, per vedere l'intervista agli assessori Giacobbe e Genovese.