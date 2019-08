500 biglietti per Pagani. Celjak è in ritiro Al Torre si gioca mercoledi alle 18

I biglietti per Paganese-Avellino (fischio d'inizio mercoledi 14 agosto alle 18) sono in vendita presso i rivenditori del circuito Go2. Sono circa 500 quelli messi a disposizione della tiofoseria biancoverde. Intanto il terzino croato Vedran Celjak è già in ritiro, nelle prossime ore sosterrà il primo allenamento con i nuovi comnpagni e firmerà il contratto che lo legherà ai lupi.