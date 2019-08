Avellino - Bari, prevendita: ecco tutti i dettagli Modalità, orari di vendita e costi per il match di Coppa Italia di Serie C

La prevendita in vista di Avellino - Bari, valida per la terza giornata del girone I di Coppa Itali di Serie C, in programma domenica allo stadio “Partenio-Lombardi”, con calcio d’inizio alle 17,30, inizierà domani pomeriggio.

I biglietti potranno essere acquistati presso i punti vendita autorizzati (qualsiasi rivenditore VivaTicket, il cui elenco è disponibile al sito https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv), online collegandosi al sito www.vivaticket.it e presso la biglietteria dello Stadio "Partenio-Lombardi" che rispetterà i seguenti giorni ed orari:

sabato 17 agosto: dalle 16 alle 19;

domenica 18 Agosto: dalle 10;30 fino all’inizio della gara.

Questi i prezzi dei tagliandi*:

Tribuna Montevergine Centrale: 30 euro;

Tribuna Montevergine Laterale: 20 euro;

Tribuna Terminio: 15 euro;

Curva Sud: 10 euro.

*bambini fino a 10 anni: ingresso gratuito.

I tifosi ospiti potranno acquistare i biglietti per il rispettivo settore esclusivamente presso i rivenditori VivaTicket siti nelle sedi di Bari e provincia (elenco disponibile al sito https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv) da questo pomeriggio fino alle 19 di domani.

Si ricorda che per l’acquisto dei tagliandi e per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido (carta d’identità o equipollenti), da esibire ad ogni richiesta del personale della Società per verificare la corrispondenza tra titolare del tagliando e possessore dello stesso. Non è consentito in alcun caso e per nessun evento il cambio di nominativo dell’utilizzatore del titolo di accesso allo stadio.

Per favorire il regolare deflusso della coda, è consigliabile arrivare allo stadio in anticipo.