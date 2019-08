File ai botteghini, al Partenio c'è voglia di calcio Biglietteria aperta anche domani mattina dalle 10

Nonostante l'incertezza societaria e una squadra con pochi allenamenti, I tifosi biancoverdi danno credito all'Avellino e hanno preso d'assalto i botteghini. Lunghe code davanti la biglietteria del Partenio a partire dalle 16, orario in cui è scattata la prevendita per il match contro il Bari.

Domani si prevedono oltre tremila spettatori, in quattrocento arriveranno da Bari. Domani mattina la biglietteria resterà aperta dalle 10 fino al fischio d’inizio. Questi i prezzi: 10 euro per la Curva Sud, 15 per la Terminio, 20 per la Montevergine Laterale e 30 per la Montevergine Centrale.