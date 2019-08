Avellino - Bari 1-0, le pagelle Di Paolantonio leader tecnico ed emotivo, Zullo senza sbavature. Occhio a Michovschi e Rossetti

Avellino - Bari 1-0, le pagelle.

Marcatore: st 7’ Di Paolantonio (rig.)

Avellino (3-5-2): Abibi 6; Zullo 7, Morero 6 (1’ st Njie 6.5), Laezza 6.5; Celjak 6, Palmisano 6 (11’ st Silvestri 6), Di Paolantonio 7.5, Rossetti 6.5, Micovschi 6.5; Alfageme 6, Albadoro 6.5 (23’ st Parisi 6). A disp.: Tonti, Falco, Silvestri, Petrucci, Saporito, Corcione, Carbonelli. All.: Ignoffo 6.5.

Bari (4-4-2): Frattali 6; Berra 5.5 (1’ st Costa 5.5), Sabbione 6, Perrotta 4.5, Corsinelli 5.5 (20’ st Floriano 6); Kupisz 5, Scavone 5.5 (34’ st Ferrari sv), Schiavone 6, Terrani 5.5 (20’ st Neglia 6); Simeri 5, Antenucci 5 (27’ st Folorunsho 6). A disp.: Marfella, Esposito, Hamlili, Bolzoni, D’Ursi, Feola, Cascione. All.: Cornacchini 5.5.

Arbitro: Antonino Costanza della sezione di Agrigento 6.5. Assistenti: Ivan Catallo della sezione di Frosinone e Franck Loic Nana Tchato della sezione di Aprilia 6.5 e 6.5.

Note: Ammoniti: Morero, Terrani e Costa per comportamento non regolamentare; Abibi per perdita di tempo; Lezza e Sabbione per gioco falloso. Angoli: 4-5. Recupero: pt 1’; st 5’. Spettatori: 3212 (di cui 200 ospiti).