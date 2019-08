Cornacchini: "C'era un rigore anche per il Bari" Il tecnico dei pugliesi ha parlato dopo il match di Coppa Italia di Serie C contro l'Avellino

Al termine di Avellino – Bari 1-0, il commento del tecnico dei pugliesi, Giovanni Cornacchini: "Oggi abbiamo faticato, siamo andati in sofferenza, ma ci sta soffrire in alcune partite. Era una partita da 0-0. A fine gara abbiamo parlato con l'arbitro perché sul rigore concesso all'Avellino, che c'era, non ha avuto dubbi mentre a parti invertite, con un episodio pressoché uguale, ce ne ha negato uno. Detto ciò, non cerchiamo alibi, ma nemmeno facciamo drammi. La gara con l'Avellino è stata utile per capire come lavorare in futuro e prepararci all'esordio in campionato, in casa della Sicula Leonzio; in una Serie C che sarà un torneo difficile.”