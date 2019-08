Avellino, presentata la campagna abbonamenti: tutti i dettagli Da domattina sarà possibile sottoscrivere le tessere stagionali: il comunicato della società

La lunga attesa dei tifosi è finita. Da domani prenderà il via la campagna abbonamenti per assistere alle gare casalinghe dell'Avellino nel girone C di Serie C formato 2019/2020. Di seguito tutti i dettagli.

Il comunicato dell'U.S. Avellino - “Uniti si vince” è il claim ufficiale della campagna abbonamenti targata U.S. Avellino 1912. Dopo la trionfale cavalcata dello scorso anno, conclusasi con la promozione e la vittoria dello Scudetto di Categoria, l’Avellino è pronto ad affrontare il campionato di Lega Pro con il supporto del suo elemento più prezioso ed importante: i tifosi.

Oggi, con il tricolore sul petto e lo storico logo tornato sul cuore, l’U.S. Avellino chiama a raccolta i supporters per l’ennesima sfida, un percorso fatto da 19 partite casalinghe e altrettante trasferte in cui sarà imprescindibile l’apporto di tutti i tifosi del lupo, consapevoli che saranno loro, ancora una volta, a fare la differenza per i calciatori in campo.

Un’altra entusiasmante stagione è alle porte e i ragazzi di mister Giovanni Ignoffo sono pronti a lottare, sudare, emozionare, e far divertire.

La strada è lunga, percorriamola insieme: Uniti Si Vince!

FORMULE DI ABBONAMENTO:

L’U.S. Avellino si appresta a prendere parte alla stagione 2019/2020 di Lega Pro, girone C.

Nuovi interpreti, stesso obiettivo: onorare il vecchio alleato che spicca sul petto, responsabilizzati da un tricolore e da una maglia che oggi più che mai profuma di storia.

I tifosi potranno scegliere tra quattro settori: Curva Sud, Tribuna Terminio, Montevergine Laterale e Montevergine Centrale. Per questo cammino da condividere insieme sono state pensate due formule di abbonamento, una formula “wolf” ed una formula “wolf advanced”.

SINTESI PREZZI:

Curva Sud: 80 euro;

Tribuna Terminio: 180 euro;

Tribuna Montevergine Laterale: 220 euro;

Tribuna Montevergine Centrale: 400 euro;

Tribuna Montevergine Centrale, Sostenitore: 600 euro.

ABBONAMENTO “WOLF ADVANCED”:

Per quest’anno, chi vorrà sostenere la squadra potrà acquistare un Abbonamento Sostenitore che rispetterà i seguenti prezzi:

Curva Sud: 100 euro;

Tribuna Terminio: 250 euro;

Tribuna Montevergine Laterale: 350 euro;

Tribuna Montevergine Centrale: 600 euro;

Tribuna Montevergine Centrale, Sostenitore: 1000 euro.

Per coloro i quali sottoscriveranno questa formula, l’U.S. Avellino garantirà una serie di agevolazioni:

gli abbonati “wolf advanced” di Curva Sud, Tribuna Terminio, Tribuna Centrale e Laterale riceveranno un codice univoco che consentirà di abbonarsi ad Eleven Sports con uno sconto; Tramite Eleven Sports sarà possibile seguire le gare dei lupi e guardare tutte le gare della Lega Pro, stagione 2019/2020.

Gli abbonati di Tribuna Montevergine Sostenitore riceveranno inoltre un voucher per il ritiro di una maglia da gioco presso lo Store Ufficiale dell’U.S. Avellino.

MODALIT À DI ACQUISTO:

La Società informa che gli abbonamenti saranno nominativi: al momento della sottoscrizione si dovrà obbligatoriamente presentare, per ogni tessera, il documento d’identità, il codice fiscale ed il modulo di sottoscrizione dell’abbonamento compilato in ogni sua parte, scaricabile al seguente link: https://bit.ly/2KBquXc

La prima finestra nella quale si potrà procedere alla sottoscrizione delle tessere di abbonamento è fissata, presso la biglietteria dello stadio “Partenio-Lombardi”, dal 21 al 24 agosto 2019, secondo i seguenti orari: dalle dalle 10,30 alle 19.

La vendita sarà sospesa domenica 25 vista la concomitanza con la gara Avellino-Catania, per poi riprendere in orari e date che saranno comunicati successivamente.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti anche Online, sul circuito Vivaticket: una volta emesso tagliando di acquisto, sarà necessario presentare la ricevuta ed i documenti identificativi validi presso la biglietteria dello stadio “Partenio-Lombardi” per ritirare la tessera. NON sarà possibile ritirare la tessera dopo le ore 13 di domenica 25 agosto.