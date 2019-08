Calciomercato Avellino, è fatta per De Marco Oggi il centrocampista si aggregherà al gruppo biancoverde. Via alla campagna abbonamenti

Adesso è fatta. Simone De Marco è un calciatore dell'Avellino. Oggi, il centrocampista ex Casertana, che nelle ultime ore, grazie al lavoro del suo agente Claudio Parlato ha limato gli ultimi dettagli economico dell'intesa con cui si è legato ai lupi sino al 30 giugno 2020, sarà agli ordini del tecnico Giovanni Ignoffo e del suo vice Daniele Cinelli. I biancoverdi sosterranno una doppia seduta di allenamento, a porte chiuse, al “Partenio-Lombardi”: la prima, mattutina, certamente tra le mura dello stadio amico, seppur dovendo convivere con i lavori in corso per la rettifica delle linee perimetrali del rettangolo di gioco, iniziati, puntuali, lo scorso lunedì; la seconda, pomeridiana, in una location ancora non comunicata ufficialmente. Domani, alle 16, i lupi si sposteranno, invece, a Venticano, per sfidare in amichevole l'Eclanese in vista dell'esordio stagionale in campionato, in programma domenica, alle 15, in casa, contro il Catania. Da pochi minuti è iniziata la campagna abbonamenti.