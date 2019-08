Vibonese - Avellino, cambia l'orario del calcio d'inizio La variazione della gara valida per il secondo turno di Serie C è stata comunicata dalla Lega Pro

È cambiato l'orario del calcio d'inizio di Vibonese – Avellino, valida per la seconda giornata del girone C di Serie C: il fischio d'inizio della gara, in programma il prossimo primo settembre, è stato posticipato, dalla Lega Pro, alle 17,30.