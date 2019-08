Avellino, abbonamenti: ecco il dato aggiornato alle 18 Code ai botteghini nel primo giorno per sottoscrivere le tessere stagionali per seguire i lupi

Quota cinquecento: è questo il dato, aggiornato alle 18, nel giorno dell'apertura della campagna abbonamenti dell'Avellino, che chiuderà la sua prima finestra sabato per lasciare spazio all'esordio casalingo in campionato, contro il Catania (domenica, ore 15), prima di riprendere con orari e dati che saranno comunicati nelle prossime ore. Code ai botteghini sia in mattinata, sia nel pomeriggio, ma a parte il fastidio, per alcuni, di dover tornare domani per il ritiro delle tessere, le operazioni sono scivolate via senza intoppi e celermente, dopo i disagi registrati domenica scorsa in occasione della vendita dei biglietti per il match di Coppa Italia di Serie C contro il Bari. Tra mezz'ora i botteghini chiuderanno per riaprire domani, alle 10,30 e fino alle 19.