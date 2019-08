Avellino, dalla difesa all'attacco: il punto sulle trattative Calciomercato. Resta aperto uno spiraglio per Castaldo, intanto sondato un altro attaccante

Nel giorno dell'apertura della campagna abbonamenti, con poco più di 500 tessere staccate allo scoccare delle 19, quando i botteghini hanno chiuso (riapriranno, domani, alle 10,30), l'Avellino ha proseguito la sua marcia di avvicinamento alla gara casalinga con il Catania, esordio stagionale nel girone C di Serie C, con una doppia seduta di allenamento a porte chiuse al “Partenio-Lombardi”.

Si è aggregato al gruppo biancoverde il venticinquenne centrocampista partenopeo Simone De Marco, svincolato dalla Casertana, che è stato ufficializzato questa mattina. Per la mediana si confermano in ribasso le quotazioni di Franco Signorelli, in uscita dalla Salernitana, che potrebbe tornare in Romania tra le file del Voluntari percependo un ingaggio superiore a quello che la dirigenza irpina sarebbe in grado di garantirgli. Da ieri, il direttore sportivo Salvatore Di Somma ha così virato sullo sloveno Urban Žibert, sua vecchia conoscenza ai tempi della Juve Stabia, pronto a liberarsi dalla Reggina: proseguono i negoziati. Per la difesa, in stand-by la trattativa per Edoardo Blondett, ormai definita salvo la necessità di limare dei dettagli economici, ma messa in discussione dall'arrivo in Irpinia, dalla Fiorentina, dell'argentino Julián Illanes. Capitolo reparto avanzato: mentre l'ex Ferdinando Sforzini è passato alla Cavese, c'è da registrare una frenata per Luigi Castaldo. La dirigenza dei falchetti non lo lascerebbe partire a cuor leggero, ma nemmeno farebbe barricate di fronte a un'espressione di volontà del “dieci” e a un'intesa con il calciatore, chiamato anche ad accontentarsi di un compenso decisamente inferiore per tornare all'ombra del Partenio. Trattativa congelata. Se ne riparlerà nelle prossime ore. Intanto, è stato sondato il terreno per Saveriano Infantino, che lascerà il Teramo.

Tornando al campo domani, alle 16, al campo sportivo "Ambrosini" di Venticano, test amichevole contro l'Eclanese, che milita nel torneo di Eccellenza.