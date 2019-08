Avellino, torna il memorial "Dino Gasparro" Da domani a sabato, sport, musica e beneficenza in ricordo del compianto tifosi dei biancoverdi

È la vigilia della tredicesima edizione del memorial "Dino Gasparro", in programma fino al 24 agosto sui campetti del centro sportivo "Hugo e Jego". La manifestazione è stata organizzata, come da tradizione, dalla Curva Sud per ricordare Dino, innamorato della vita e dei colori biancoverdi, prematuramente scomparso. Domani, alle 17, il taglio del nastro, poi la celebrazione della Santa Messa e la presentazione delle squadre che parteciperanno al torneo di calcio a 5 che animerà le serate del memorial. Alle 21 musica con Nada Mas. Venerdì, invece, la seconda giornata dell'evento sarà impreziosita dalla presenza di una rappresentanza dell'U.S. Avellino. Stand gastronomici e musica con Si.Da e Danilo Aulicino. Sabato la chiusura con le finali del memorial ed in serata la musica di Joe Clemente. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.