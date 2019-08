Avellino, Castaldo acclamato dai tifosi della Casertana Standing ovation per il "dieci" dei falchetti, oggetto del desiderio dei biancoverdi

Un spiraglio per il suo ritorno ad Avellino resta, ma è sempre più piccolo dopo il susseguirsi di manifestazioni di stima ed affetto nei suoi confronti: dopo aver incassato la volontà della Casertana di non privarsene a cuor leggero, Luigi Castaldo è stato accolto da un'autentica standing ovation, ieri sera, in piazza Sant'Anna, dove i falchetti sono stati presentati al popolo rossoblù. Un boato come un messaggio per il bomber di Giugliano in Campania: resta in Terra di Lavoro. Un amore nato a suon di gol: nella scorsa stagione, nonostante le difficoltà di squadra, Castaldo ne ha realizzati la bellezza di 17. Il miglior marcatore di sempre nella storia biancoverde è, dunque, ufficialmente entrato pure nel cuore dei supporter casertani. Dodici giorni alla fine del mercato. A oggi Castaldo è più lontano da Avellino.

Foto: casertanafc.it