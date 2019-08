Avellino, 3-2 all'Eclanese nell'amichevole a Venticano A decidere il test al campo sportivo "Ambrosini" un gol di Carbonelli

Dal campo sportivo "Ambrosini" di Venticano, Avellino - Eclanese, amichevole pre-campionato dei biancoverdi: rileggi la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it.

Il tabellino.

Avellino - Eclanese 3-2

Marcatori: pt 18' Di Paolantonio (rig.), 22' Cataruozzolo, 37' Michovschi; st 4' Capone, 45' Carbonelli.

Avellino primo tempo (3-5-2): Pizzella; Saporito, Zullo, Illanes; Petrucci, De Marco, Di Paolantonio, Rossetti, Michovschi; Falco, Evangelista. All.: Ignoffo.

Avellino secondo tempo (3-5-2): Landi; Celjak, Laezza, Parisi; Carbonelli, Karic, Corcione, Palmisano, Genovese; Evangelista, Migliaccio. All.: Ignoffo.

Eclanese primo tempo (4-5-1): Asta; Frasciello, Capone, Della Valle, Grasso; Di Blasio, Attanasio, Saginario, Mazzariello, Grillo; Cataruozzolo. All.: Facchino.

Eclanese secondo tempo (4-5-1): Asta; Vacca, Capone, Della Valle, Grasso; De Ioanna, Attanasio, Saginario, Annese, Di Blasio; Grillo. All.: Facchino.

Arbitro: Fusco della sezione di Avellino.

Note: Ammonito Mazzariello per gioco falloso. Angoli: 10-1. Recupero: pt 0'; st 1'.

Secondo tempo

46' - Finisce qui: Avellino - Eclasnese 3-2.

45' - Avellino in vantaggio. Lob di Celjak per Carbonelli, che infila Asta sul primo palo: 3-2 per l'Avellino.

43' - Migliaccio, alto.

42' - Punizione alta sulla traversa di Evangelista.

41' - Avellino vicino al vantaggio: missile di Palmisano, che si schianta sul palo alla sinistra di Asta.

36' - Colpo di testa di poco al lato di Genovese.

35' - Tiro di Celjak, deviato dalla difesa dell'Eclanese in calcio d'angolo: allontata la retrogurardia degli uomini di Facchino.

25' - Ritmi blandi nella ripresa, risultato fermo sul 2-2.

20' - Riposto per Abibi, Tonti, Njie, Albadoro, Morero e Silvestri, che non figurano nemmeno in panchina.

15' - Karic carica il destro dai venticinque metri: palla alta sulla traversa.

13' - Splendida azione personale di Carbonelli, che prende la linea di fondo e scarica all'indietro per Evangelista: controllo e palla al lato, fallito un calcio di rigore in movimento.

4’ - Pareggio dell'Eclanese. Capone è il più veloce di tutti sugli sviluppi di un calcio d'angolo e non lascia scampo al subentrato Landi.

2' - Evangelista sfiora il palo con una conclusione velenosa.

1' - Girandola di sostituzioni tra le file irpine. Dentro anche Karic, ufficializzato nel pomeriggio.

1' - Si riparte dopo la consegna di alcune targhe celebrative da parte del Club Venticano Biancoverde, del Comune di Venticano e del presidente dell'Eclanese, Antonio Casale ai dirigenti dell'Avellino e al direttore sportivo Salvatore Di Somma.

Primo tempo

45' - Fine primo tempo al "Partenio-Lombardi", si va al riposo sul risultato di 2-1 per l'Avellino: gol di Di Paolantonio (18', su calcio di rigore), pari di Cataruozzolo (22') e nuovo vantaggio irpino con Michovschi (37').

38' - Avellino vicino al tris. Evangelista lanciato in area da Michovschi, salta Asta, ma scarica sull'esterno della rete.

37' - Avellino in vantaggio. Angolo di Di Paolantonio, Michovschi si coordina per un gran sinistro al volo dal liite dell'area di rigore e batte Asta.

35' - Gol di Attanasio, ma l'arbitro non convalida per posizione di fuorigioco.

30' - Ammonito Mazzariello per fallo su Rossetti.

22' - Pareggio dell'Eclanese. Cataruozzolo vola via in contropiede lasciando sul posto Saporito dopo uno scarico centrale di Petrucci e batte Pizzella, infilandolo in uscita.

18’ - Avellino in vantaggio. Di Paolantonio concede il bis dopo il gol dagli undici metri contro il Bari spiazzando Asta: 1-0 Avellino.

18’ ' - Calcio di rigore per l’Avellino: giù Micovschi in area di rigore dopo un contatto con Della Valle.

13' - Di Paolantonio carica il destro dal limite dell'area di rigore: palla di poco alta sulla traversa.

12' - Cross di Michovschi per Illanes, colpo di testa di poco alto sulla traversa.

11' - Avellino vicino al vantaggio: botta di Falco dalla distanza, Asta si distende sulla sua sinistra e devia in calcio d'angoli.

5' - Cielo ombreggiato ad alleviare il caldo. Avellino subito davanti con un paio di calci d'angolo collezionati

1' - Partiti.

0' - Squadre in campo. Avellino ampiamente sperimentale con Pizzella tra i pali; Illanes, Zullo e Saporito in difesa; Petrucci, De Marco (all'esordio in biancoverde, ndr), Di Paolantonio, Rossetti, Michovschi a centrocampo; Falco ed Evangelista in attacco.

0' - Buon pomeriggio dal campo sportivo "Ambrosini" di Venticano, dove stanno per scendere in campo Avellino ed Eclanese per l'amichevole pre-campionato dei biancoverdi, che domenica (ore 15) esordiranno al "Partenio-Lombardi", contro il Catania, nella prima giornata del girone C di Serie C, formato 2019/2020.