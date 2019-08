Avellino-Catania, abbonamenti e biglietti: il dato aggiornato Al Partenio si prevede una bella cornice di pubblico: folta rappresentanza di tifosi etnei

Non saranno meno di 3400 gli spettatori che domani assiteranno ad Avellino - Catania, valida per la prima giornata del girone C di Serie C, dagli spalti del "Partenio-Lombardi".

Il dato, aggiornato alle 14,30, degli abbonamenti venduti è, infatti, di 2443 tessere stagionali sottoscritte, alle quali vanno sommati i biglietti finora venduti: 1100 di cui 250 acquistati dai tifosi del Catania per il settore ospiti.