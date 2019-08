Avellino, Mauriello: "Al lavoro per la fideiussione" Il presidente a Ottopagine.it e 696 TV: "Pensiamo di risolvere presto questa situazione"

"Sono al lavoro per la fideiussione, abbiamo avuto questo piccolo inghippo per via delle ferie agostane degli uffici assicurativi. Pensiamo, assolutamente, di risolvere presto questa situazione." Così, il presidente dell'U.S. Avellino, Claudio Mauriello, raggiunto telefonicamente dalla redazione di Ottopagine.it e 696 TV OttoChannel.

Come noto, oggi, i biancoverdi non hanno potuto avere a disposizione, contro il Catania (3-6), il difensore Illanes ed i centrocampisti De Marco e Karic per effetto del mancato via libera da parte del Tribunale di Avellino a ulteriori tesseramenti dopo lo sforamento del tetto garantito prima fideiussione, utilizzata per la stipula dei primi contratti, indispensabili per permettere la costruzione della rosa ed il conseguente regolare avvio della stagione 2019/2020.

Lapalissiano e ormai noto che ne occorra una nuova, in tempi celeri (si vocifera entro martedì, ndr), per tesserare Illanes, De Marco e Karic, ma è soprattutto vitale che la stessa permetta di continuare a fare mercato, soprattutto se in assenza di sponsor, oltre i tre casi specifici: la finestra estiva si chiude il prossimo 2 settembre ed urgono rinforzi. Catania docet.