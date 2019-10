Avellino, Ignoffo in bilico: tre tecnici in tribuna al Torre VIDEO - Sfida contro la Paganese per i lupi. Gara decisiva per le sorti dell'allenatore siciliano

Come preannunciato nelle scorse ore, ecco Eziolino Capuano è allo stadio "Marcello Torre" per seguire dal vivo Paganese-Avellino, gara valida per il nono turno del girone C di Serie C. La posizione di Giovanni Ignoffo è in bilico. Lo stesso tecnico dell'Avellino l'ha lasciato intendere nella conferenza pre-gara. Come dai video inviati dai nostri lettori, Capuano non è il solo ad aver raggiunto il Torre da possibile interessato alla panchina biancoverde. A Pagani c'è Giovanni Bucaro, che ha firmato il ritorno in terza serie alla guida dei lupi nella passata stagione con la rimonta culminata nello spareggio vinto a Rieti contro il Lanusei. È presente, inoltre, Andrea Tedesco: il trainer partenopeo ha allenato la Casertana in Serie C ed è stato vice allenatore nelle ultime due stagioni in Romania, all'Universitatea Craiova.

