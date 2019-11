Catanzaro, Grassadonia: "Avellino avversario fastidioso" Il tecnico ha presentato la sfida in programma domani (ore 20,45) al "Ceravolo" contro i lupi

Dopo Ezio Capuano, alla vigilia di Catanzaro – Avellino, valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C, ha parlato anche il tecnico dei calabresi, Gianluca Grassadonia: “Dobbiamo mettere alle spalle la partita con il Rende perché non è stata una gara positiva. Da questo punto di vista credo che i ragazzi siano pronti a voltare pagina. Tra l’altro, in questi giorni di allenamento, ho potuto conoscerli meglio lavorando duramente sul campo.” ha dichiarato l'ex allenatore della Pro Vercelli, di recente subentrato ad Auteri sullo scranno giallorosso, attraverso il sito ufficiale del club calabrese.

Infermeria affollata: “Inutile ragionare sugli assenti. Abbiamo una rosa ampia e farò affidamento su tutti coloro che chiamerò in causa, dall’inizio o nel corso della partita. Dovremo tutti dare qualcosa in più. Sicuramente l’Avellino è reduce da tre match contro big di questo torneo in cui ha dimostrato ampiamente il suo valore. È una compagine fastidiosa, allenata bene. Ma in questo momento più che agli avversari dobbiamo pensare a noi stessi. La nostra dovrà essere una gara caratteriale e di organizzazione. Queste sono le cose fondamentali che mi aspetto.” ha proseguito Grassadonia.

Dall'Irpinia 150 tifosi, ma il “Ceravolo” potrebbe essere semi-deserto: “Siamo noi che dobbiamo dimostrare sul campo di meritare l'affetto dei tifosi. Dobbiamo ricreare l’entusiasmo che, come sempre, arriva solo attraverso i risultati e le buone prestazioni.”