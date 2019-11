Catanzaro-Avellino, convocati e probabile formazione dei lupi Un ritorno tra i titolari a centrocampo, probabile attacco inedito, formato ripartenza

L'Avellino ha raggiunto la Calabria dove domani, con calcio d'inizio alle 20,45, sfiderà il Catanzaro nell'anticipo della tredicesima giornata del girone C di Serie C. A scandire la marcia di avvicinamento al match, la consueta conferenza stampa pre-partita di Ezio Capuano. Capitolo modulo e formazione. Non convocato l'acciaccato Morero. Il capitano tornerà a disposizione per la gara casalinga contro il Potenza. Fuori causa anche Carbonelli, febbricitante. Il 3-5-2 sarà disegnato con Tonti in porta, salvo inserimento a sorpresa di Abibi dopo l'indecisione dell'estremo difensore sul primo gol della Reggina; Illanes, Zullo e Laezza in difesa; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Rossetti, al rientro tra i titolari, e Parisi a centrocampo; Micovschi al fianco e a supporto di Charpentier in attacco, a strutturare un tandem, formato ripartenza, finora inedito.

La probabile formazione dell'Avellino.

Avellino (3-5-2): Tonti; Illanes, Zullo, Laezza; Celjak, Rossetti, Di Paolantonio, De Marco, Parisi; Micovschi, Charpentier. All.: Capuano.

L'elenco dei 21 convocati (in ordine di ruolo e alfabetico).

Portieri: Abibi, Pizzella, Tonti;

Difensori: Celjak, Illanes, Laezza, Njie, Parisi, Petrucci, Zullo;

Centrocampisti: De Marco, Di Paolantonio, Evangelista, Karic, Micovschi, Palmisano, Rossetti, Silvestri;

Attaccanti: Albadoro, Alfageme, Charpentier.