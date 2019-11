Casertana - Avellino, derby incerottato: fari sulle infermerie Tra i falchetti monitorati due ex, in casa biancoverde due difensori in dubbio

Il conto alla rovescia per Casertana – Avellino, in programma domenica alle 15 allo stadio “Pinto”, entra definitivamente nel vivo. In occasione del derby, i rossoblù, che hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, non avranno a disposizione lo squalificato Laaribi e i fari sono puntati sull'infermeria per un costante monitoraggio delle condizioni degli ex biancoverdi Castaldo e Zito così come di Silva e Caldore. Altro sicuro assente il centrocampista Lezzi, che ha rimediato una lesione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra: per lui trenta giorni di stop e cure fisioterapiche.

Sponda biancoverde, mandata in archivio l'unica seduta di allenamento odierna, le fatiche raddoppieranno nella giornata di domani: nel pomeriggio, a partire dalle 15, test a porte aperte con la Berretti. La difesa, disastrosa contro il Potenza, continua a preoccupare anche per ciò che concerne la tenuta fisica dei suoi interpreti: Laezza e Morero, alle prese con noie muscolari, verranno valutati ora dopo ora mentre dovrebbe toccare a Micovschi prendere il posto dello squalificato Parisi, largo a sinistra a centrocampo, con l'inserimento in mediana di Rossetti.

Questa mattina, a Cava 'de Tirreni, ha fatto, invece, tappa il progetto “stadio senza barriere”. Francesco Ghirelli ha colto l'occasione per commentare l'episodio di discriminazione razziale denunciato dall'attaccante dei metelliani, Massimo Goh, al termine del match casalingo contro il Catanzaro: “Occorre individuare i nomi dei responsabili e non farli più entrare negli stadi” ha commentato il presidente della Lega Pro.

Reduce da due sconfitte di fila, la Paganese sta, invece, preparando con cura maniacale dei dettagli il match al “Torre” contro la corazzata Bari. L'unico dubbio è legato alla presenza di Dramè.