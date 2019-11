Capuano: "Casertana avversario esperto, Charpentier resta" Il tecnico ha presentato il derby del "Pinto"

Consueta conferenza prepartita di Eziolino Capuano che ha presentato il derby di domani al Pinto alle 15 contro la Casertana. Un match dal sapore particolare per il tecnico potentino, ex della sfida, seppur legato solo per poche settimane ai falchetti. Ma non c'è tempo per l'amarcord all'Avellino servono punti sulla strada della salvezza. “Dobbiamo ritrovare il risultato, le prestazioni stanno migliorando di partita in partita. Giocheremo contro una squadra forte ed esperta, oltre ad essere allenata da un’ottimo allenatore. Chi porterà l'episodio a favore vincerà la gara".

Il tecnico riserva poi un passaggio sul momento della Curva Sud che di recente ha sciolto il suo direttivo. “La Curva Sud di Avellino è una delle più belle d’Italia, mi dispiace di questa situazione. Domani scenderemo in campo per conquistare un risultato positivo e dare una gioia ai nostri tifosi".

Infine qualche considerazione sul mercato, a cominciare dalle tante sirene che attirano Charpentier. “Non può andare via, solo l’Avellino può decidere il suo futuro. Rossetti? E' un giocatore di qualità, da lui mi aspetto di più".