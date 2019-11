Avellino, via libera alla cessione. Manca un solo tassello L'assemblea dei soci della Sidigas avrebbe votato all'unanimità, i lupi cambieranno proprietà

L’Us Avellino 1912 cambierà proprietà: è questo quanto trapela dall'assemblea straordinaria dei soci della Sidigas, iniziata questo pomeriggio alle 15. La decisione sarebbe stata presa all’unanimità. Mancherebbero solo le dimissioni del presidente Claudio Mauriello per chiudere il cerchio e procedere alla stipula del rogito davanti al notaio per la cessione alla cordata composta dagli imprenditori Luigi Izzo e Nicola Circelli, che ha da tempo individuato nell'ex responsabile dell'area tecnica della Casertana, Aniello Martone, il riferimento per la gestione dell'area tecnica.

In aggiornamento.