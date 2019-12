Calciomercato Avellino, il Bari piomba su Di Paolantonio Sirene dalle categorie superiori anche per Parisi, Charpentier e Micovschi

Il Bari piomba su Alessandro Di Paolantonio. In attesa di novità sul fronte proprietà, i gioielli dell'Avellino fanno gola. Sul centrocampista, oltre ai pugliesi di De Laurentiis, anche club di Serie B. Come da regolamento, Di Paolantonio, legato ai biancoverdi sino al 30 giugno 2020, dal primo febbraio del prossimo anno sarà libero di firmare con altre società in vista della stagione 2020/2021, ma non è da escludere che, approfittando proprio della sua situazione contrattuale, i biancorossi provino a bruciare le tappe e l'agguerrita concorrenza con un'offerta che permetta all'Avellino di non perderlo a parametro zero e di portarlo immediatamente alla corte di Vivarini. Il tecnico dei galletti, che lo ha già avuto alle sue dipendenze ai tempi del Teramo, è rimasto impressionato dalla sua maturazione e stravede da sempre per lui, che in questa stagione ha già totalizzato 21 presenze e realizzato 5 gol tra campionato e Coppa Italia di Serie C, indossando la fascia di capitano in concomitanza con le assenze forzate di Morero.

Fabiano Parisi, che la scorsa estate era finito nel mirino di Casertana, Pistoiese, Albinoleffe e Sicula Leonzia, prima di essere vincolato ai lupi con un contratto di addestramento tecnico, è, invece, nel mirino del Parma, che una volta acquisito il cartellino lo manderebbe a far esperienza in Cadetteria o in Serie C.

C'è la fila per Gabriel Charpentier, che piace alla Salernitana, è stato seguito da vicino dal direttore sportivo della Juve Stabia, Ciro Polito, e viene costantemente monitorato dal Pescara. L'attaccante francese è di proprietà dei lettoni dello Spartaks Jurmala.

Altro classe '99 che non sta passando inosservato per il suo indiscutibile talento è Claudiu Micovschi, prestato in Irpinia dal Genoa, anch'esso sull'elenco della spesa del Pescara. Nel post-partita di Viterbese - Avellino, che ha deciso siglando il suo terzo gol in campionato, l'esterno offensivo non ha nascosto di essere lusingato dalle attenzioni nei suoi confronti, ma ha dichiarato di essere concentrato sulla sua attuale esperienza.