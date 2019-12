Sicula Leonzio, Bucaro: "E' una sconfitta che fa male" Il tecnico dei siciliani chiarisce anche il suo addio all'Avellino della scorsa estate

E' un Bucaro rammaricato quello che ha parlato ai microfoni di Ottochannel per commentare la sconfitta subita dalla sua Sicula Leonzio al Partenio contro l'Avellino. Ecco le sue dichiarazioni:

“Per noi è un macigno perché nel secondo tempo abbiamo tenuto il pallino del gioco. Non avevamo la forza per far male concretamente l’Avellino, ma è risultato da digerire per come è arrivato. Con un risultato positivo saremmo andati via più contenti. E’ una sconfitta che fa male perché maturata nei minuti di recupero e nel nostro momento migliore”.

QUESTIONE SOCIETARIA - "Voglio chiarire un aspetto importante, perché in questi mesi se ne sono dette tante. Già dai primi di giugno avevamo preaprato con Carlo Musa tre piani, in base al bidget e agli obiettivi fissati da De Cesare. Purtroppo il tempo scorreva senza indicazioni, eravamo giunti al 24 luglio senza conoscere nulla di concreto e ho deciso di andare via, anche perché nel frattempo era stato chiamato un altro allenatore dalla società. Questo mi ha portato anche a stare quattro mesi fermo. I fatti sono andati così".