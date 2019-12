Avellino, Capuano: "Vittoria strameritata. Un plauso a tutti" Il tecnico biancoverde: "Non facciamo voli pindarici. Rammarico per l'infortunio di Charpentier"

Tre punti pesanti per l'Avellino conquistati al Partenio contro la Sicula Leonzio. I lupi hanno battuto i siciliani nel finale, grazie alle marcature nel recupero di Alfageme e Albadoro che hanno portato il punteggio sul definitivo 3-1. Il tecnico Capuano ha commentato così il successo:

“Stiamo facendo qualcosa di importantissimo. Abbiamo vinto una partita difficilissima che comportava tante insidie. Siamo andati meritatamente in vantaggio, poi la gara si è imbruttita. I cambi sono stati decisivi, anche quando ho spostato Mikovski a sinistra per cercare di allungare la profondità; infatti il gol è giunto proprio da lì. Un plauso va a questi ragazzi, ci hanno creduto fino alla fine vincendo in maniera strameritata”.

UNDER - “La Sicula è una grossa squadra, ma voglio dire che abbiamo giocato con cinque under titolari. Siamo la squadra che ne utilizza di più in Italia, chiudendo anche la gara con otto giovani".

INFORTUNIO CHARPENTIER - “Si è fatto male. Charpentier era tra quelli che sta facendo meglio di tutti. Purtroppo il calcio è questo, troveremo la soluzione giusta come sempre fatto da quando sono qui".

ALBADORO - “E' un ragazzo serio, ma ci sono delle regole stabilite dall’allenatore in funzione del gruppo. E’ rimasto fuori e oggi ha fatto bene. Su di lui non ho mai avuto dubbi. L’anarchia non esiste, ma solo la collaborazione e le regole ed è giusto che ci siano. Seguendo questa linea ho ottenuto risultati impensabili in carriera”.

CLASSIFICA - “Non facciamo voli pindarici. Abbiamo dato una bella sterzata al campionato, riuscendo a incrementare il distacco dalla zona retrocessione. Penso fosse impensabile al mio arrivo. Questo è grazie ai ragazzi e mi prendo qualche piccolo merito, come mostrato dall’esultanza che ho fatto alla fine”.

CAMBIO IN SOCIETA' - “Mi occupo solo del campo. Se costoro rafforzeranno la rosa come è giusto che sia sono ancora più contento. Per il momento mi godo questi calciatori che considero i più forti del mondo”.