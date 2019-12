Di Paolantonio: "Questo gruppo vuole il bene dell'Avellino" Il centrocampista: "Circelli ci ha rassicurato prima della gara. Ora testa al Monopoli"

Commento post partita per Alessandro Di Paolantonio al termine dell'importante vittoria ottenuta al Partenio contro la Sicula Leonzio:

"Sono tre punti importanti, anche perché abbiamo trovato una squadra arrabbiata che ha giocato a visto aperto. Non è stato facile, ma siamo riusciti a vincere. Ognuno di noi ha dato il proprio contributo, siamo dei ragazzi che vogliamo tutti il bene dell'Avellino. Il cambio? Non c'è nessun problema. Chi è subentrato ha fatto la sua partita. Per quanto riguarda la gara faccio i complimenti a Parisi per il bellissimo gol. Nella ripresa l'abbiamo chiusa con Alfageme e Albadoro: sono due compagni che nelle situazioni più difficili si sono caricati il gruppo sulle spalle e meritano una simile gioia".

CHARPENTIER - "E' uscito alla fine del primo tempo, non ho avuto modo di parlargli. Speriamo che stia bene e che i tempi di recupero non siano lunghi perché abbiamo bisogno di tutti".

MERCATO - "Le voci circolano sempre. Penso all'Avellino e sputerò sangue fino a quando vestirò questa maglia. Mi fanno piacere le voci sul Bari, conosco molto bene mister Vivarini con il quale ho un ottimo rapporto, ma sino a gennaio o a giugno sarò in biancoverde e, per il momento, non mi occupo di altro".

CAMBIO SOCIETARIO - "Abbiamo incontrato Circelli che prima della partita ci ha dato le giuste rassicurazioni. Pensiamo solo al campo, come si è visto con la vecchia proprietà che ringrazio per avermi permesso di militare nell'Avellino lo scorso anno".

MONOPOLI - "Queste tre vittorie ci hanno permesso di uscire dalla zona calda. Siamo una squadra aggressiva, quindi a prescindere da quanto fatto andremo a Monopoli per giocarci la nostra partita. Faccio i complimenti a loro che stanno facendo un campionato oltre ogni aspettativa, ma ce la giocheremo al massimo".