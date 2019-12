Avellino - Sicula Leonzio 3-1, le pagelle Njie, gran partita. Parisi preme sull'acceleratore con personalità. Albadoro, gol da vero ariete

Avellino - Sicula Leonzio 3-1, le pagelle.

Marcatori: pt 14’ Parisi, 33’ Scardina, 46’ Albadoro, 50’ Alfageme.

Avellino (3-4-3): Tonti 6; Njie 7, Zullo 5.5, Laezza 6.5; Celjak 6, De Marco 6 (30’ st Rossetti 6), Di Paolantonio 6 (28’ st Silvestri 6), Parisi 7; Micovschi 6.5, Charpentier 6 (33’ pt Albadoro 6.5), Karic 5 (1’ st Alfageme 6). A disp.: Pizzella, Abibi, Morero, Albadoro, Carbonelli, Evangelista, Acampora, Petrucci. All.: Capuano 6.5.

Sicula Leonzio (4-3-3): Nordi 6; De Rossi 5.5, Petta 5.5, Sosa 6, Sabatino 6.5; Palermo 6, Esposito 6 (35’ st Megelaitis sv), Maimone 5.5; Bariti 6 (35’ st Bollino sv), Scardina 7 (16’ st Lescano 5.5), Sicurella 5.5 (16’ st Grillo 5.5). A disp.: Polverino, Tafa, Cozza, Vitale, Ripa, Terranova, Governali. All.: Bucaro 6.

Arbitro: Pashuku della sezione di Albano Laziale 6.5. Assistenti di linea: Polito della sezione di Lecce e Pintaudi della sezione di Pesaro 6 e 5.5.

Note: Ammoniti: Charpentier, Sabatino, Sicurella e Maimone per gioco falloso; Esposito, Alfageme e Celjak e Capuano per comportamento non regolamentare. Angoli: 3-4. Recupero: pt 3’; st 4’. Spettatori: 3.570 (abbonati 2.952). Incasso non comunicato.