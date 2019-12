Festa: "La nuova proprietà ha idee chiare e grandi intenzioni" Al "Partenio-Lombardi" il primo contatto tra il sindaco e il neo-proprietario dei biancoverdi

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, dopo aver incontrato Nicola Circelli allo stadio “Partenio-Lombardi” in occasione del match contro la Sicula Leonzio, si è soffermato sulle prime impressioni sulla nuova proprietà in occasione dell'accensione delle luminarie e dell'albero di Natale in centro città: “Mi sembra che abbiano le idee chiare, grandi intenzioni. Nei prossimi giorni avremo anche un incontro presso la sede del Comune perché è giusto che vengano a far visita non solo al sindaco, ma alla città. Però, credo che, oltre alla vittoria, si sia cominciato col piede giusto e sono convinto che faremo bene non solo in questa stagione, ma anche in prospettiva.” ha commentato il primo cittadino del capoluogo irpino.