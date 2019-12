VIDEO | Avellino, Charpentier rischia 6 mesi di stop I problemi al ginocchio destro dell'attaccante sono stati presentati dal medico sociale, Esposito

"Distacco capsulomeniscale del PAPI, lesione del corno posteriore del menisco mediale, distrazione di alto grado del legamento collaterale mediale di secondo-terzo grado, un abbondante versamento retro-articolare e lesione parziale del legamento crociato anteriore". Ecco quanto presentato dal medico sociale dell'Avellino, il dottor Gennaro Esposito, in conferenza stampa, per il problema al ginocchio destro accusato da Gabriel Charpentier nel corso Avellino - Sicula Leonzio, terminata con il risultato di 3-1 per i biancoverdi. Per quanto riferito dal medico sociale, l'attaccante francese rischia fino a 6 mesi di stop, ovvero la fine anticipata della stagione. Tutto passerà per il prossimo controllo, una nuova risonanza magnetica, che sarà effettuata tra dieci giorni e che renderà ancora più chiaro il percorso di recupero. Nella migliore delle ipotesi, potrebbero bastare anche 40 giorni per il rientro in campo. Quindi, situazione in divenire per Charpentier. La punta, protagonista nella prima parte di stagione per gli irpini, spera ovviamente il recupero lampo, ma il rischio di lungo stop è concreto.

In alto, il video della conferenza stampa del medico sociale dell'Avellino, Gennaro Esposito.