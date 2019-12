Avellino, la tradizione si rinnova Dopo l'appuntamento mattutino, nel pomeriggio amichevole al Partenio contro il Pescopagano

Mentre la nuova società lavora per pagare gli stipendi entro la scadenza del 16 dicembre, mandata in archivio la doppia seduta di allenamento odierna ordinata da mister Capuano, l'Avellino si prepara a rinnovare una tradizione: domani, alle 9,45, la squadra partirà con la funicolare per una visita privata al santuario di Montevergine. Nel pomeriggio, con calcio d'inizio alle 15, amichevole a porte aperte al “Partenio-Lombardi” contro il Pescopagano (compagine del paese d'origine del tecnico dei lupi, ndr), che milita nel campionato di Seconda Categoria.