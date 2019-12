L'Avellino a Montevergine, il videoracconto Rivivi la visita privata dei biancoverdi al Santuario mariano attraverso il film della mattinata

Partenza da Mercogliano alle 9,45, come da programmi comunicati nel pomeriggio di ieri dall'ufficio stampa; arrivo alle porte del Santuario di Montevergine alle 9,52, dopo i 7 minuti netti che la funicolare impiega per concludere il suo percorso; passeggiata nella fredda nebbia e via a una visita guidata per conoscere tutti i dettagli dell'Abbazia mariana. Quella andata in archivio è stata una mattinata speciale per i calciatori dell'Avellino, che, accompagnati dal tecnico Capuano, dal direttore sportivo Di Somma, e dai componenti dello staff tecnico, hanno rinnovato una tradizione. E sì, perché, da sempre il club biancoverde “scala” la montagna per andare a rendere omaggio a Mamma Schiavona, sia nei momenti più delicati, sia in quelli in cui c'è la possibilità di una toccata e fuga per fare gruppo. Con i lupi c'era anche il dottor Sabino Aquino, che era stato designato per la presidenza dell'Uesse da una cordata di Maddaloni. Presenza su invito dell'amico Salvatore Di Somma e nulla più, ha spiegato (una volta acceso un cero per la squadra, ndr), dato che la sua presenza non è, ovviamente, passato inosservata. Ricevuta la benedizione, ai tesserati sono state mostrate le sale più suggestive all'interno del Santuario, prima di una visita alla mostra dei presepi e della Messa, che ha preceduto la discesa verso valle. Alle 15, testa di nuovo al Monopoli: amichevole a porte aperte, al “Partenio-Lombardi”, contro il Pescopagano.