Avellino, De Vito nuovo responsabile del settore giovanile Svincolati diversi tesserati dell'Under 15 e 17, in dubbio la permanenza di Montanile e Molino

Vincenzo De Vito (da non confondere con l'ex direttore sportivo ai tempi della presidenza Taccone, ndr) è il nuovo responsabile del settore giovanile dell'Avellino. A coadiuvarlo sarà la Innovation Football, che avrà il compito di effettuare un lavoro di scouting per selezionare giovani talenti da inserire nell'Under 15, 17 e nella Berretti biancoverde. Molti dei giovani calciatori tesserati in estate sono stati svincolati, non senza delusione e polemiche, approfittando della sosta dei campionati. In corso di valutazione le posizioni dei tecnici Giovanni Montanile e Luigi Molino, che non avrebbero incassato in maniera favorevole la decisione. La loro permanenza non è scontata. De Vito è reduce dall'esperienza alla Casertana assieme a neo-direttore generale Aniello Martone.